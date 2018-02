Doação de livros

Bibliotecas públicas gaúchas que quiserem receber livros devem procurar o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Rio Grande do Sul. Os kits são formados por doações de autores e contrapartida de obras publicadas com financiamento da Lei de Incentivo à Cultura. São cerca de 30 títulos, de literatura, infantis, cultura gaúcha, entre outros assuntos, à disposição das instituições cadastradas.

