Por por 42 a 1, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou o projeto que cria o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública. A iniciativa possibilita que empresas estabelecidas no Estado destinem até 5% do saldo devedor do ICMS para compra de equipamentos para os órgãos do setor.

