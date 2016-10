Doações para as campanhas eleitorais no primeiro turno encolheram 65% em relação a 2012

Dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) apontam que as doações realizadas durante as campanhas no primeiro turno das eleições municipais deste ano caíram 65% em relação ao pleito de 2012, totalizando R$ 2,5 bilhões.

Os números mostram que o valor total das doações feitas em 2016 representa quase um terço do que foi doado há quatro anos, levando-se em conta a inflação do período, calculada pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Um dos principais motivos para a queda está na diminuição do período de campanha. Há quatro anos, as campanhas duravam 90 dias – começavam em julho e terminavam no início de outubro. Agora, os candidatos só podem começar as campanhas no meio de agosto, 45 dias antes do primeiro turno.

O presidente do TSE, Gilmar Mendes, explicou que a diminuição nas doações também pode ser explicada pela minirreforma eleitoral aprovada pelo Congresso no ano passado. Entre as principais mudanças nas regras, além do período de campanha, também foram aprovados um limite de gastos para os candidatos e o fim das doações de empresas, determinado pelo Supremo Tribunal Federal em 2015.

“É uma diferença significativa, o que talvez reflita o caráter mais modesto e econômico do pleito, como está se vendo, em razão das mudanças na legislação, no modelo de doação”, declarou Mendes. (AG)

