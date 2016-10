Doadores de Donald Trump pedem dinheiro de volta após polêmico vídeo

Dois doadores que contribuíram com grandes quantias para a campanha do candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, pediram o dinheiro de volta após os comentários ofensivos do magnata em relação às mulheres revelados na semana passada.

O canal “NBC” teve acesso a dois e-mails nos quais os doadores pedem o reembolso das doações por se sentirem ofendidos e repugnados pela gravação de 2005 divulgada na sexta-feira, na qual Trump fala sobre abusar de mulheres por ser “famoso”.

“Não posso expressar suficientemente a minha decepção pelas recentes notícias sobre o senhor Trump. Como pai de duas filhas que em breve se casarão, sinto repulsa pelos comentários sobre mulheres”, escreveu um dos doadores, que “respeitosamente” pede que seja reembolsado.

Outro dos doadores se disse “mortificado” ao escutar os comentários de Trump no vídeo. “Não posso apoiar um homem machista. Espero que me devolvam as doações”, afirmou.

Segundo a “NBC”, doadores já contribuíram com dezenas de milhares de dólares à campanha de Trump. Um deles afirma que arrecadou cerca de US$ 1 milhão para o magnata e notificou o fundo Trump Victory que não tem a intenção de continuar buscando doações para o candidato republicano.

Donald Trump arrecadou US$ 41 milhões em agosto, seu melhor mês até o momento, mas os comitês de ação política, organizações independentes que fazem campanha pelo candidato, reiteraram que têm muitas dificuldades para arrecadar doações.

A candidata democrata Hillary Clinton arrecadou em agosto US$ 143 milhões, enquanto conta com o apoio de potentes comitês de ação política progressistas. (AG)

Comentários