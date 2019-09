Doadores internacionais vão desbloquear 500 milhões de dólares em ajuda para florestas tropicais, diz a França

O Banco Mundial, o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e a ONG Conservação Internacional decidiram doar US$ 500 milhões adicionais para o reflorestamento da Amazônia e de outras florestas tropicais, divulgou a presidência francesa nesta segunda-feira (23). Nos bastidores de uma reunião sobre a Amazônia, uma autoridade francesa confirmou que a França vai contribuir com 100 milhões.

O Brasil, que possui 60% da maior floresta tropical do mundo, tenta convencer o mundo de que está com a situação sob controle, depois que o forte desmatamento e a propagação de incêndios florestais causaram uma crise internacional em agosto.

Reunião sem a presença do Brasil

Sem a presença oficial do Brasil, o presidente da França, Emmanuel Macron, liderou nesta segunda-feira a principal reunião sobre o futuro da Amazônia, em Nova York.

O encontro aconteceu em meio à agenda da Cúpula do Clima da ONU (Organizações das Nações Unidas), na cidade americana. Jair Bolsonaro chegou à cidade nesta segunda, e Macron criticou a ausência do governo federal brasileiro na conferência.

“Vamos falar francamente. Estamos discutindo tudo isso sem o Brasil presente. O Brasil é bem-vindo. Todos nós queremos trabalhar”, disse o francês, afirmando que busca “soluções políticas” para seguir adiante.

Macron convidou para a reunião governadores brasileiros integrantes do consórcio dos Estados da Amazônia. O governador do Amapá, Waldez Goés (PDT), disse que o consórcio da Amazônia Legal, presidido por ele, participaria da reunião como ouvinte e confirmou que havia a expectativa de que os Estados amazônicos pudessem discursar, o que não se concretizou.

“Eu não aceito isso como normal, o Brasil, pela importância que tem para o mundo na questão ambiental, ficar de costas para este debate”, disse Waldez, reforçando que o País deveria estar presente ao menos para se contrapor às opiniões dos demais participantes.

Em seu discurso, Macron afirmou que as florestas tropicais estão desaparecendo rapidamente e que as queimadas têm aumentado. Complementou dizendo ter legitimidade para liderar as discussões em função da Guiana Francesa, e criticou a postura do Brasil em relação ao Fundo Amazônia.

“Vamos falar do Fundo Amazônia. O Brasil não está levando a sério esses critérios”, disse o francês, citando a suspensão das doações de Alemanha e Noruega.

Chanceler da Alemanha, Angela Merkel também discursou no evento, mencionando os investimentos na floresta amazônica. Sem citar especificamente o Brasil ou a suspensão do Fundo Amazônica, disse que os doadores devem cobrar metodologia para garantir resultados.

“Como disse Macron, Não estamos aqui só para dar dinheiro (…). Precisamos estabelecer uma metodologia que seja aprovada para dar resultados”, observou.

Também participam da reunião os presidentes da Colômbia, Iván Duque, do Chile, Sebastián Piñera, e da Bolívia, Evo Morales.

O ator Harrison Ford, vice-presidente da Conservação Internacional, criticou o desmatamento da Amazônia e disse que preservar a floresta é fundamental para qualquer debate sobre mudança do clima.

“A ganância está ganhando a batalha na Amazônia”, disse o ator.

Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk pediu união aos países pela preservação e reforçou que as nações europeias estão dispostas a financiar projetos para a floresta. Segundo ele, as recentes queimadas na região tiraram o mundo da “letargia”. “Queimadas em florestas são uma tragédia. Não importa o tamanho. Precisamos desse choque como esses incêndios para sair do estado de letargia. Não quero dar lição de moral em ninguém. Nossa história é desmatamento para criar indústria, mas queremos ajudar a manter a floresta. Até as crianças sabem da importância delas para o futuro”, disse Tusk.

