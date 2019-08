Docente da disciplina de Fotografia Digital da Faculdade Senac Porto Alegre oferece dicas de como fotografar com o celular

A fotografia está cada vez mais presente na sociedade com o uso dos smartphones. Apesar de alguns resultados dependerem de recursos e tecnologias disponíveis em determinados equipamentos fotográficos, é possível conseguir um excelente resultado, na maioria das situações, independente do mecanismo utilizado.

Segundo o docente da disciplina de Fotografia Digital na Faculdade Senac Porto Alegre, Tiago Ifa, não é a câmera que faz a foto, e sim o fotógrafo. Por isso, o docente preparou algumas dicas de como fotografar com smartphones. Confira:

– Para fazer uma boa foto, o primeiro passo é cuidar o enquadramento. Posicione dentro da sua foto apenas o que você quer mostrar. Não deixe sobrar espaços como o teto, por exemplo;

– Sempre observar o fundo;

– Não parar na primeira tentativa. A boa foto vem do esforço e dedicação do fotógrafo;

– Em uma viagem recomenda-se utilizar o celular, pois oferece maior flexibilidade e portabilidade. A qualidade da maioria das fotos de celular é inferior aos arquivos de câmeras fotográficas, mas isso é bem pouco perceptível ao olhar do leigo. É possível acompanhar boas fotos com celular pela hashtag #mobilephotography no Instagram.

Programas de edições para tratamento de imagens são altamente eficazes para o toque final. “Eu indico o Lightroom e o Snapseed. O Lightroom proporciona um ajuste de cor, brilho e contraste bem completo. E o Snapseed permite aplicar ajustes locais e muitos efeitos especiais”, recomenda.

De acordo com o docente, as fotos refletem como o indivíduo enxerga o mundo. Por isso, cursos também são recomendados para expor esses sentimentos. “Fotografia está nos filmes, nas pinturas, nos espetáculos, na comida, nas músicas e em percepções através dos seus sentidos. Precisamos sempre praticar o ato de fotografar”, enfatiza.

