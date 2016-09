Doces da Fritz & Frida ganham nova embalagem

A Fritz & Frida, marca da Fröhlich, está com novidades na sua linha de doces de frutas e de leite. As embalagens do mix, composto por 18 sabores, ganharam novo layout, com rótulos que diferenciam os sabores por cores e destacam as matérias primas de cada produto, como a uva, o pêssego e o abacaxi, no caso dos doces de frutas.

Os doces de Goiaba e Uva, em versão light, e Doce de Leite, na versão 0% de gorduras totais, passam a contar com gramagem de 400g, em alinhamento com todo o resto do mix. Os produtos também estão disponíveis em embalagens de 2kg, que atendem especialmente ao segmento de food service. O mix com a nova roupagem já pode ser encontrado nos mais de 14 mil pontos de venda da Fritz & Frida no Rio Grande do Sul.

Comentários