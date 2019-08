Documentário mostra fotos de Marilyn Monroe no necrotério que foram escondidas por anos

Fotos da atriz e cantora Marilyn Monroe no necrotério foram divulgadas por um documentário do canal Fox News. Com o título “Scandalous: The Death of Marilyn Monroe”, registros inéditos da atriz nua e morta foram feitos pelo famoso fotógrafo Leigh Wiener e nunca haviam sido divulgados.

O filho de Wiener, Devik Wiener, conta que o pai conseguiu entrar na área restrita para fazer fotos depois de subornar os funcionários do local com garrafas de uísque e outros drinques.

“Não foi a primeira vez que meu pai usou algumas garrafas de uísque para entrar em locais que ele não poderia. Ele ofereceu drinques para os funcionários para conseguir entrar”, conta o filho, revelando que o pai utilizava desse método várias vezes.

Segundo o Daily Mail, que teve acesso ao documentário antes dele ser exibido na semana passada, Leigh Wiener usou cinco rolos para tirar fotos da atriz, mas apenas três deles foram divulgados e usados pelo Fox News para compor o documentário.

Ainda de acordo com o filho, os dois outros filmes com as imagens foram levados para o estúdio do fotógrafo e, logo em seguida, trancados em um cofre. “Os dois últimos rolos ele levou de volta para seu próprio estúdio e disse que processou, examinou e logo guardou em seu cofre”. Com apenas 36 anos de idade, Marilyn Monroe foi encontrada morta no dia 5 de agosto de 1962 em sua casa, na cidade de Brentwood (Califórnia).

Ator

O ator Gianni Russo, de 75 anos, garante que perdeu a virgindade com Marilyn Monroe e que tudo aconteceu quando ele tinha apenas 15 anos… e ela 33, em uma altura em que a bela loura já era uma estrela de Hollywood.

Aliás, este episódio revelado pelo ator que entra em “Padrinho” de Francis Ford Coppola, aconteceu poucos anos antes da morte prematura da atriz, que ainda hoje é considerada uma das mulheres mais sensuais de Sétima Arte.

Gianni Russo garante que teve grandes mestres: “O Marlon Brando foi o meu único professor de representação, Frank Sinatra foi o meu único professor de canto e Marilyn Monroe tornou-me um homem”, revelou, em declarações ao jornal The Sun.

“Ela ensinou-me tudo o que seu. Pensava que era o rapaz mais sortudo, mas se tivesse acontecido nos dias de hoje acho que ela estaria presa e que os meus pais teriam tentado ganhar algum dinheiro com isso”, disse, referindo-se o episódio de ter tido a primeira aventura sexual com Marilyn quando tinha apenas 15 anos. “Fiquei aborrecido? Não. Fiz sexo com a americana mais sexy e sensual do cinema e que era também uma sex symbol.”

