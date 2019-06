Documentário produzido por Obama e Michelle estreia na Netflix em agosto

O documentário “American Factory” , lançado pela Participant Media em parceria com a Higher Ground Productions, produtora de Barack e Michelle Obama, estreará na Netflix no dia 21 de agosto.

A parceria do casal com o serviço de vídeos por streaming foi anunciada no ano passado. “Tocando em questões de raça e classe, democracia, direitos civis, e muito mais, acreditamos que cada uma dessas produções não vai apenas entreter, mas vai educar, conectar e inspirar todos nós”, comentou o ex-presidente dos EUA na época em que a notícia foi anunciada. Os diretores do projeto são Steven Bognar e Julia Reichert. Os dois afirmaram, em nota, que se sentem honrados e entusiasmados que a Netflix e a Higher Ground se unam para levar o documentário ao mundo.

Com duração de vários anos, Obama e Michelle poderão produzir séries com e sem roteiros, documentários e longa-metragens. O documentário American Factory vai ter como cenário a cidade de Ohio na era pós-industrial, quando um milionário chinês abre uma fábrica de vidros para automóveis por lá e contrata cerca de 2000 americanos para trabalhar. O foco da produção estará em explorar uma projeção econômica em que a China assume o papel de dominante e o cidadão norte-americano é a mão-de-obra.

