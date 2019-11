Documentário sobre biólogo Arno Lise marca lançamento da Associação dos Amigos do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS

Com 57 anos de serviços prestados às ciências biológicas, sempre lecionando na PUCRS, e um dos maiores especialistas em aranhas do Brasil, o professor Arno Lise é tema de um documentário de média metragem que terá sua estreia no dia 19 de novembro (terça-feira) às 17h, no MCT-PUCRS (av. Ipiranga, 6681, prédio 40). O evento marca também o lançamento oficial da Associação dos Amigos do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS, que é um dos principais pontos turísticos de Porto Alegre e uma referência internacional em sua área de atuação, visitado por milhares de estudantes.

Uma longa trajetória de pesquisa e docência, que nas duas últimas décadas está estreitamente ligada ao museu, é sintetizada no filme Arno Lise: a arte da natureza, realizado por professores e alunos de iniciação científica da Escola de Comunicação, Artes e Design – FAMECOS, com apoio da Associação dos Amigos do MCT-PUCRS. Desde os primeiros espécimes de besouros, coletados no começo da década de 1960, até seus famosos desenhos de aranhas minúsculas, produzidos até 2018, o trabalho de Arno Lise serviu de inspiração para muitos jovens cientistas gaúchos, hoje fazendo pesquisas em todo Brasil. Professor Emérito da PUCRS, recentemente aposentado, Arno Lise estará presente na estreia.

A Associação, objetivos e diretores

Há diversas formas de participar da Associação dos Amigos do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS – como estudante, amigo, parceiro ou patrocinador – que podem ser conferidas através do link http://www.pucrs.br/mct/associacao-de-amigos-do-museu/. O objetivo é reunir recursos para ampliar a atuação do museu, contribuindo com seus programas e projetos. Haverá especial atenção para ações ligadas à inclusão social, acessibilidade, infraestrutura e modernização das exposições. Além disso, a Associação está apta a firmar convênio, parcerias e contratos, através de editais públicos ou diretamente com a iniciativa privada.

A Associação é presidida pelo advogado Edemar Tutikian, que já liderou as secretarias de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, foi diretor do Badesul e tem larga experiência na gestão de captação de recursos e patrocínios. O vice-presidente é o cineasta, escritor e professor Carlos Gerbase, que leciona na PUCRS desde 1981 e já desenvolveu diversos projetos acadêmicos em parceria com o MCT-PUCRS. Completando a diretoria, atuam a professora e contadora Eroni Maciel, como tesoureira, e o arquiteto William Pavão Xavier, especialista em patrimônio histórico.

Um cientista com pendores artísticos

“Quando vi aquelas aranhas bonitas, muito coloridas, nas páginas do Catálogo do Museu de História Natural do Rio de Janeiro, me apaixonei e passei a pesquisar as famílias aphantochilidas e thomisidas, que vivem em flores do Brasil”, lembra Arno Lise, que já identificou várias novas espécies de aracnídeos e foi orientador de dezenas de mestres e doutores em biologia. No filme Arno Lise – a arte da natureza, o professor conta o início de sua paixão por insetos, em especial por besouros, nas matas de Canela. Em Porto Alegre, cursou História Natural na PUCRS e logo depois, num exercício de pioneirismo acadêmico, fez doutorado em entomologia, praticamente sem orientação.

“O pessoal do Butantã entendia de aranhas grandes, mas nem conhecia as pequenas, que eu estava estudando. Fiz quase tudo sozinho”. Os desenhos de Arno Lise têm um estilo próprio, reconhecido em todo o Brasil pelos entomólogos. Seus segredos eram o uso de uma câmera clara, acoplada a um microscópio, e sua paixão pelos seus objetos de pesquisa, aranhas de um a cinco milímetros, no máximo. Sua técnica refinada aproxima a exatidão científica e a sensibilidade artística.

O documentário é uma coprodução da Associação dos Amigos do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS com a Prana Filmes. Foi realizado entre 2017 e 2019, com locações em Porto Alegre e no TECNA-PUCRS, em Viamão, onde Arno Lise mostrou seus métodos de coleta de insetos. A direção e o roteiro são de Carlos Gerbase, que atuou ao lado de diversos estudantes de iniciação científica da PUCRS. A edição é de Fábio Lobanowski e Alexander Desmouceaux, enquanto a música original e a edição de som são de Augusto Stern e do Bunker Studio.