Documento sugere intervenção federal para Estados em crise

Um grupo de 100 economistas ligados a vários partidos lançou ontem, no Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas, o documento Carta Brasil, que será entregue ao futuro ministro da Economia Paulo Guedes, no qual defende intervenção federal em Estados em grave crise fiscal. Pela proposta, o presidente eleito Jair Bolsonaro poderá decretar intervenção federal no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, Estados que não conseguem resolver sua crise fiscal. Caso se confirme a não adesão do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal, estarão criadas as condições para a intervenção prevista na Carta Brasil.

Decreto confirma feriadão

O Diário Oficial do Estado publica nesta terça-feira decreto que estabelece Ponto Facultativo para os órgãos e entidades da administração pública estadual no dia 16 de novembro, dia que sucede ao feriado da Proclamação da República, em 15 de novembro. Assim, após o expediente do dia 14, órgãos estaduais só retomam atividade dia 19.

Facebook e Twitter não tiveram impulsionamento pago

Agora é oficial: o Tribunal Superior Eleitoral recebeu das empresas Facebook e Twitter documento confirmando que as páginas oficiais do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) não contrataram impulsionamento de posts durante a campanha eleitoral. O Google Brasil comunicou que a campanha de Bolsonaro gastou, nos limites da lei eleitoral, R$ 1 mil com propaganda eleitoral, bancados pelo PSL.

Em pauta, o aumento para os poderes

Estão na pauta e pronto para serem votados pelo Legislativo do Rio Grande do Sul os projetos de aumento de 5,58% os salários dos servidores de Judiciário, Ministério Público, Assembleia, Defensoria Pública e Tribunal de Contas. Os aumentos retroagem a janeiro de 2018.

Levy é petista?

Nas redes sociais, o anúncio de Joaquim Levy para presidir o BNDES recebe uma chuva de protestos de aliados do presidente eleito Jair Bolsonaro. Por uma razão: Levy foi secretário do Tesouro durante o governo Lula, secretário da Fazenda do governador Sérgio Cabral e ministro da Fazenda de Dilma Rousseff.

Ex-petista é lider de Marchezan na Câmara

O vereador Mauro Pinheiro, ex petista e atualmente na Rede, foi indicado pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior para ser o novo líder do governo na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Ele substitui o vereador Moisés Barboza, que é tucano.

Aumento do ICMS: entenda isso!

A Federasul, Federação das Associações Comerciais do Estado, realiza forre campanha junto aos deputados estaduais pela aprovação do projeto que prorroga por mais dois anos o aumento do ICMS no Rio Grande do Sul. Fiergs, Fecomércio e Farsul não acompanham o movimento da Federasul.

