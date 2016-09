“Documento Verdade” relembra caso dos canibais de Garanhuns

O programa “Documento Verdade”, que irá ao ar nesta quinta-feira (29), às 22h45min, pela Rede TV!- retransmitida pela TV Pampa-, relembrará o caso que chocou o País: os canibais de Garanhuns (PE). Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, Isabel Cristina Torreão Pires e Bruna Cristina Oliveira da Silva são acusados de assassinar, esquartejar e comer a carne de três mulheres em Pernambuco.

O repórter Emerson Tchalian foi até Olinda e Granhuns para revelar como foram cometidos os crimes. Ele entrou na casa onde eram praticados os assassinatos, conversou com vizinhos e também com os advogados de defesa do trio.

O número de vítimas do grupo pode ser ainda maior. Eles aguardam por novos julgamentos.

O número de vítimas do grupo pode ser ainda maior. Eles aguardam por novos julgamentos.

