Dodô, “a voz de veludo do samba”

Às 20h desta quarta-feira, a Sala Álvaro Moreyra (Centro Municipal de Cultura), recebe Adroaldo “Dodô” Mancil, “a voz de veludo do samba porto-alegrense”. O show resgata a importância do intérprete das grandes escolas carnavalescas locais, que completa 61 anos de trajetória musical em 2018. A produção é do violonista Silfarnei Alves, que também assina os arranjos com Marco Farias.

