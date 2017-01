Dois brasileiros invadem Coliseu em Roma e caem de uma altura de quatro metros

Dois brasileiros, de 31 e 33 anos, escalaram o portão de entrada do Coliseu, em Roma (Itália), e caíram de uma altura de quatro metros, informou a polícia local. O acidente ocorreu durante a madrugada desta segunda-feira (16), e os agentes de polícia foram acionados.

De acordo com as primeiras informações, os dois “invasores” seriam brasileiros – os nomes não foram divulgados – e um deles foi levado a um hospital da capital italiana com fratura grave na bacia. Eles foram denunciados por invasão de edifício público.

