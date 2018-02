Dois criminosos são presos por posse irregular de arma de fogo em Sapucaia do Sul

A Polícia Civil através da Delegacia de Repressão ao Roubo e ao Furto de Cargas, do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), prendeu na manhã desta terça-feira (20), durante diligências investigatórias de combate ao roubo de cargas, duas pessoas por posse irregular de arma de fogo.

Segundo o delegado Luciano Dias Peringer, a ação ocorreu no município de Sapucaia do Sul resultando na apreensão de quatro armas de fogo. O delegado ressaltou que o roubo e furto de cargas acarreta grande prejuízo para as empresas vítimas e para a sociedade, sendo que tais crimes estão no foco de combate da Delegacia especializada.

