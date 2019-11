Dois dos cinco navios gregos notificados por vazamento no Nordeste não transportavam petróleo da Venezuela quando passaram pela costa, aponta agência

Entre os cinco navios gregos notificados pela Marinha do Brasil na investigação sobre o vazamento de óleo no Nordeste, dois não transportavam petróleo da Venezuela. Entre os três que levavam óleo venezuelano, apenas um – o Bouboulina – teria passado pelo litoral nordestino antes do dia 30 de agosto, quando as primeiras manchas foram registradas pelo Ibama.

As informações sobre a carga e a trajetória dos cinco navios notificados foram divulgadas pela agência de geointeligência Kpler, com base nos dados da notificação divulgados pela Delta Tankers, empresa proprietária do Bouboulina.

O navio foi apontado pela Polícia Federal, há uma semana, como o principal suspeito de ter causado o desastre ambiental que já atinge mais de 350 localidades. Apesar disso, a Marinha informou que as investigações continuam e que 30 navios foram notificados.

A Delta informou que o Bouboulina foi notificado pela Marinha do Brasil junto com outras quatro embarcações gregas: Maran Apollo, Maran Libra, Minerva Alexandra e Cap Pembroke.

A Petrobras disse que o material encontrado nas praias nordestinas é petróleo bruto originário de três diferentes campos da Venezuela.