Dois em cada dez brasileiros não sabem que pagam impostos

O número de brasileiros que não sabem que pagam impostos é de 22%. A porcentagem de 2016 é a melhor da série, que já chegou a 45%. O resultado aparece em uma pesquisa nacional da Fecomércio-RJ. A entidade faz o levantamento há dez anos.

Conforme a consulta, as pessoas não têm noção que desembolsam pelos indiretos, embutidos em produtos e serviços. A ideia é mostrar que os brasileiros pagam impostos sem saber, algo que tem mudado ao longo do tempo, diz Christian Travassos, economista da federação. “Obrigações indiretas são uma fronteira. As pessoas só se dão conta ao serem estimuladas a dizer em quais itens de consumo há imposto.” (Folhapress)

