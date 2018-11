Dois em cada três adolescentes consomem bebidas açucaradas no Brasil

Dois em cada três adolescentes avaliados pelo SUS (Sistema Único de Saúde) consomem bebidas açucaradas com regularidade. É o que dizem os dados do SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional) divulgados pelo Ministério da Saúde, referentes ao ano de 2018.

Foram analisados 80.438 adolescentes. Destes, 52.838 dizem consumir bebidas açucaradas (66%) – refrigerantes, sucos, chás gelados com altos índices de açúcar. Por outro lado, 69% deles – 55.316 pessoas – disseram também consumir frutas. Já o hábito de assistir televisão e comer ao mesmo tempo é comum para 68% dos adolescentes.

Em 2016, a OMS (Organização Mundial da Saúde) pediu o aumento dos impostos sobre as bebidas açucaradas. A agência da ONU afirma que existem provas contundentes de que novos impostos cobrados sobre essas bebidas, como refrigerantes, “reduziriam proporcionalmente seu consumo”.

Um aumento de 20% dos preços desse tipo de bebida teria uma redução do consumo da ordem de 20% e um aumento de 50% reduziria o consumo pela metade, segundo a OMS.

“Dados revelam que adolescentes com obesidade aos 19 anos têm 89% de chance de ser obeso aos 35 anos, por isso é necessário investir na promoção de uma alimentação adequada e saudável, especialmente na infância e na adolescência, tendo em vista a relação de práticas alimentares inadequadas com o aumento da obesidade na população”, disse Eduardo Nilson, coordenador-substituto de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde.

