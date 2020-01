Mundo Dois foragidos de prisão paraguaia são recapturados

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Sacos com terra retirada por presos na escavação de túnel para escapar do presídio no Paraguai. Foto: Reprodução/Fiscalía Paraguay Sacos com terra retirada por presos na escavação de túnel para escapar do presídio no Paraguai. (Foto: Reprodução/Fiscalía Paraguay) Foto: Reprodução/Fiscalía Paraguay

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul recapturaram, na manhã desta segunda-feira (20), Eduardo Alves da Cunha, um dos 75 presos que escaparam da Penitenciária Regional de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, na madrugada de domingo (20). Já Sabio Darío González Figueredo, que cumpria pena por roubo, estava escondido em uma casa perto da penitenciária e foi preso durante a tarde desta segunda.

Eduardo Alves da Cunha, de 30 anos, foi detido na Rodovia 463, próximo a Ponta Porã (MS), cidade brasileira na fronteira com o Paraguai. Natural de Imperatriz (MA), ele já está há quatro anos na penitenciária paraguaia, cumprindo pena por tráfico de drogas.

Abordado pelos policiais, Cunha demonstrou nervosismo, o que chamou a atenção dos militares mobilizados para reforçar o policiamento após a fuga na unidade prisional de Pedro Juan Caballero. Interrogado, Cunha acabou confessando aos agentes que fugiu junto com outros presos. Em seguida, ele foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.

Embora não haja mandado de prisão expedido pela Justiça brasileira, ele ficará detido até a conclusão da análise de sua situação jurídica. Inclusive se o nome pelo qual o homem respondeu ao processo no Paraguai, e a partir do qual é identificado pelas autoridades do país vizinho, é o mesmo que ele utilizava no Brasil.

Autoridades paraguaias anunciaram nesta segunda-feira (20) que um segundo preso que havia fugido da Penitenciária de Pedro Juan Caballero foi recapturado.

O paraguaio Sabio Darío González Figueredo, que cumpria pena por roubo, estava escondido em uma casa no bairro de San Juan, próxima à penitenciária.

Conforme o jornal paraguaio “ABC”, a polícia realizou uma série de buscas em diferentes bairros de Pedro Juan Caballero à procura de fugitivos, mas somente González Figueredo foi localizado.

No domingo, o ministro do Interior paraguaio, Euclides Acevedo, disse que solicitou ajuda às autoridades de segurança pública do Brasil, inclusive à Polícia Federal. “A prioridade é recapturar os presos que seja possível recapturar. Para isto, estamos trabalhando com a Polícia Federal brasileira e eu estou em contato com o ministro Sergio Moro, porque este é um problema de caráter regional”, comentou Acevedo, lembrando que acordos regionais assinados recentemente permitiriam às forças de segurança do Paraguai entrar em território brasileiro, e vice-versa.

