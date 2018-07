Dois foragidos do regime semiaberto foram presos pela Polícia Civil, na quarta-feira (25), em Porto Alegre. Os criminosos, de 21 e 32 anos, têm condenações por roubo e associação criminosa. O bandido mais jovem possui cinco indiciamentos por assaltos. As detenções ocorreram em uma residência no Morro Santana e em um bar na Vila dos Papeleiros.

