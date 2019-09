Fifa divulga candidatos a melhor do mundo; Alisson está na disputa

Na manhã desta segunda-feira (2), a Federação Internacional de Futebol (Fifa) divulgou os candidatos para a tradicional premiação dos melhores do mundo, que serão anunciados no próximo dia 23, na Itália.

Alisson Becker, ex-jogador do Internacional e atual Liverpool, e Ederson, do Manchester City, estão na disputa pelo título de melhor goleiro do mundo em 2019. Além da dupla brasileira, o alemão Marc-André ter Stegen, que joga pelo Barcelona, também está concorrendo.

Mas Alisson e Ederson não são os únicos brasileiros na competição da Fifa: Silvia Grecco está concorrendo ao prêmio “Fã”, por descrever as partidas do Palmeiras para o filho, que é cego. Disputando com ela estão o uruguaio Justo Sánchez, que assiste a todos os jogos do time rival para homenagear o filho já falecido, e a torcida da Holanda, intitulada de “maré laranja”, pela atuação na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Essa categoria já pode receber votos no site da Fifa.

Não há brasileiros disputando em outras categorias.

Confira a lista completa

The Best FIFA Men’s Player (Melhor Jogador)

Cristiano Ronaldo (Portugal) – Juventus

Lionel Messi (Argentina) – FC Barcelona

Virgil van Dijk (Holanda) – Liverpool

The Best FIFA Women’s Player (Melhor Jogadora)

Alex Morgan (Estados Unidos) – Orlando Pride

Lucy Bronze (Inglaterra) – Olympique Lyonnais

Megan Rapinoe (Estados Unidos) – Reign FC

The Best FIFA Men’s Coach (Melhor Técnico)

Jurgen Klopp (Alemanha) – Liverpool

Mauricio Pochettino (Argentina) – Tottenham Hotspur

Pep Guardiola (Espanha) – Manchester City

The Best FIFA Women’s Coach (Melhor Técnica)

Jill Ellis (Estados Unidos) – Seleção Feminina dos Estados Unidos

Phil Neville (Inglaterra) – Seleção Feminina da Inglaterra

Sarina Wiegman (Holanda) – Seleção Feminina da Holanda

FIFA Fan Award (Fã)

Justo Sánchez (Uruguai)

Silvia Grecco (Brasil)

Torcida da Holanda na Copa do Mundo de Futebol Feminino (Holanda)

The Best FIFA Men’s Goalkeeper (Melhor Goleiro)

Alisson (Brasil) – Liverpool

Ederson (Brasil) – Manchester City

Marc-André ter Stegen (Alemanha) – FC Barcelona

The Best FIFA Women’s Goalkeeper (Melhor Goleira)

Christiane Endler (Chile) – Paris Saint-Germain

Hedvig Lindahl (Suécia) – Chelsea/ Wolfsburg

Sari van Veenendaal (Holanda) – Arsenal/ Atletico Madrid

FIFA Puskás Award (Gol mais bonito)

Lionel Messi (Argentina) – Real Betis x FC Barcelona (La Liga, 17 de março de 2019)

Juan Fernando Quintero (Colômbia) – River Plate x Racing Club (Superliga Argentina, 10 de fevereiro de 2019)

Dániel Zsóri (Hungria) – Debrecen FC x Ferencváros TC (Campeonato Húngaro de Futebol, 16 de fevereiro de 2019)