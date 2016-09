Dois homens foram presos 42 anos após cometerem um crime

Dois homens foram presos suspeitos de participação no assassinato de duas jovens, que aconteceu há 42 anos. De acordo com a polícia, novas amostras de DNA, que estavam sendo analisadas há dois anos, ligaram Larry Don Patterson e William Lloyd Harbour, ambos de 65 anos, às mortes das amigas Valerie Janice Lane e Doris Karen Derryberry, que tinham 12 e 13 anos, respectivamente, quando foram encontradas mortas.

As amigas foram vistas com vida pela última vez em novembro de 1973, quando passeavam por um shopping. Poucas horas depois, elas foram encontras mortas em uma rodovia.. Ambas foram baleadas a queima roupa. Os suspeitos tinham 22 anos quando o crime aconteceu. Segundo investigadores, o caso foi “engavetado” por décadas, depois de três anos de investigações sem sucesso, durante as quais mais de 60 pessoas, incluindo testemunhas, parentes das vítimas e suspeitos, foram ouvidas.

O caso foi reaberto em março de 2014, quando investigadores apostaram em novas técnicas forenses, que não existiam em 1973, para tentar descobrir os envolvidos no crime. Finalmente, especialistas encontraram amostras de DNA de Patterson e Harbour em itens que foram coletados no local do crime. Com as novas provas, foram expedidos mandados de prisão contra eles. Os dois foram detidos em suas casas.

Agora, eles enfrentam acusações de homicídio. Ainda não há data para o julgamento deles sobre o caso que aconteceu na cidade de Wheatland, na Califórnia, nos Estados Unidos.

