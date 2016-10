Dois homens foram presos após serem flagrados pelo raio-X do aeroporto com cocaína no estômago

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de entorpecentes no embarque do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), com, pelo menos, 100 cápsulas contendo cocaína dentro do estômago. A tentativa de tráfico foi descoberta quando eles passavam pelo equipamento de raio-X.

Os presos, que são brasileiros, iriam viajar para Portugal. Eles foram encaminhados para um hospital de Campinas, onde foram ouvidos, para expelir as cápsulas. A pena para esse tipo de tráfico vai de cinco a 15 anos de reclusão, além de multa.

