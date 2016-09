Dois homens morrem durante tiroteio em Alvorada

Dois homens morreram após tiroteio em Alvorada, na Região Metropolitana. De acordo com a Brigada Militar, por volta das 6h, PMs foram acionados para averiguar intensa troca de tiros.

No local, encontraram um indivíduo caído no chão, identificado como W.S.S, com antecedentes, alvejado com diversos disparos de Cal. 9mm e cal. 12. No interior da casa, no quarto foi encontrado o corpo de A.L.G, também com antecedentes.

Segundo populares, homens invadiram duas residências neste terreno, para matar as vítimas.

