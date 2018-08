A 5ª Vara Federal de Novo Hamburgo condenou dois homens acusados de roubar uma agência dos Correios no início do ano, no município de Sapiranga. A decisão é do juiz federal Eduardo Gomes Philippsen e foi proferida na última semana (13). As penas são de oito anos e três meses e onze anos e nove meses de reclusão, ambas em regime fechado.

Deixe seu comentário: