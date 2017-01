Dois homens foram mortos a tiros e outro ficou ferido em um bar no bairro Araçá, em Capão da Canoa, no Litoral Norte gaúcho, na madrugada deste domingo (15).

Os disparos foram efetuados por dois homens que invadiram o local e depois fugiram em um carro, de acordo com a Brigada Militar. As vítimas, que não tiveram os nomes revelados, têm antecedentes criminais, de acordo com a corporação. Ninguém foi preso.

