Dois homens são presos e menor é apreendido em desmanche de veículos em Viamão

Após denúncia, a Brigada Militar prendeu dois homens e apreendeu um menor em um local de desmanche de veículos em Viamão, na noite deste sábado (27).

Conforme os PMs, na Rua João Pedro Delgado Sobrinho, no bairro Capororoca, foram localizados os veículos Fiat/Palio EL e VW/Gol 16V, ambos de cor branca e em ocorrência de furto. Outro veículo, um Fiat/Premio, de cor bege, com suspeita de adulterações de sinais de identificação, e uma motocicleta Honda de cor vermelha, com suspeita de clonagem, também foram encontrados.

Foram presos J. Z. O. e D. R. S. B. e apreendido um adolescente. Com eles foram achados um revólver da marca Rossi, calibre 38, numeração suprimida e municiado com seis cartuchos intactos.

Veículo encontrado em local de desmanche em Viamão. (Foto: BM/Divulgação) Moto encontrada em local de desmanche em Viamão. (Foto: BM/Divulgação) Arma e munição encontradas com os presos. (Foto: BM/Divulgação)

