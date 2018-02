Dois homens são presos em flagrante em Porto Alegre ao negociarem veículo roubado em Viamão

Na noite de segunda-feira (19), a Polícia Civil frustou a venda de um veículo roubado prendendo em flagrante, o vendedor e o comprador. A prisão ocorreu no interior de uma conhecida loja de departamentos localizada na Zona Norte de Porto Alegre.

Segundo os delegados Adriano Nonnenmacher e Marco Guns, o veículo, que estava sendo negociado no interior do estacionamento de uma loja localizada no bairro Sarandi, havia sido roubo no dia 19 de fevereiro na cidade de Viamão, na Região Metropolitana da Capital.

“No momento em que os criminosos ingressaram no veículo para a finalizar a negociação, os agentes anunciaram a ação policial. Foram presos o vendedor, que possui antecedentes por porte de arma de fogo e o comprador, o qual não possui antecedentes. As placas do veículo já haviam sido adulteradas, tendo sido substituídas por placas clonadas de outro veículo em situação regular”, complementaram os delegados.

Para os delegados, essas ações pontuais dão conta da diversidade de resultantes do roubo. Nessa diligência, restou mais uma vez demonstrado que pessoas até então sem antecedentes adquirem por preço vil carros, que sabem ser produto de crime, para usarem como seu. Não há conflito nenhum em tal conduta para elas. Com essas prisões, a especializada chega a 416 presos e 411 veículos recuperados/retidos em 24 meses de trabalho.

