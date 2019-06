Dois homens são presos preventivamente por estupro de vulnerável; vítimas eram familiares próximas

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher realizou, nesta manhã, a prisão preventiva de dois homens, acusados de abusos sexuais contra menores. Nos dois casos, os estupros teriam sido contra crianças próximas à família. Duas das vítimas, uma de 16 anos e outra de 13 anos, são filhas do acusado, e a terceira, de 11 anos, era enteada do estuprador.

A ação aconteceu em Bagé, no Rio Grande do Sul, por meio do Cartório da Criança e Adolescente Vítimas de Violência Sexual, junto ao Setor de Investigação da Primeira DP. A delegada responsável pelas investigações, Daniela Barbosa de Borba, informou que uma das denúncias foi realizada ontem (19), e, em menos de 24h, o responsável já havia sido preso.

Deixe seu comentário: