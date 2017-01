Dois jovens de aproximadamente 20 anos foram mortos a tiros na madrugada deste domingo (08) no bairro Rubem Berta, na Zona Norte de Porto Alegre. O caso ocorreu pouco antes da 1h na Rua Fernando Camarano. Conforme a Brigada Militar, quatro pessoas armadas passaram pelo local e dispararam contra as vítimas, que não foram identificadas. O grupo fugiu após cometer os assassinatos. A polícia investiga a motivação do crime.

