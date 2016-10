Dois jovens são mortos em festa na Zona Norte de Porto Alegre

Dois jovens foram mortos e oito pessoas ficaram feridas em uma festa no bairro Rubem Berta, na Zona Norte de Porto Alegre, na madrugada deste domingo (16). As vítimas não tinham antecedentes criminais. Os feridos foram encaminhados para o hospital Cristo Redentor.

A polícia trabalha com duas versões para o crime. Uma de que os criminosos chegaram na festa em três carros e estacionaram em uma rua próxima e realizaram os disparos. E a outra de que eles se deslocaram para o evento a pé. Ninguém foi preso e as motivações do crime são desconhecidas.

