Dois lados da moeda

Nas campanhas, todos assumem o papel de arautos da correção, mas é também o momento de os credores reclamarem. Sete dos 13 partidos que disputam a Presidência da República somam mais de 3 milhões e 600 mil reais em calotes registrados em cartórios do País. Estão na lista PT, MDB, PSDB, PSOL, PSL, PPL e Rede. Na maioria, são despesas de eleições passadas.

Hoje, os prestadores de serviços exigem o pagamento adiantado para não se incomodarem depois.

Tentação

No Rio Grande do Sul, PT e PDT são os primeiros a defender o patrimônio público. Este ano, negaram-se, insistentemente, a privatizar a CEEE, a Sulgás e a Companhia Riograndense de Mineração. Consideram “patrimônio inalienável do povo.”

Agora, Ciro Gomes e representantes do PT falam em “usar as reservas internacionais para estimular a economia”. Significa abrir mão de um patrimônio, muito mais valioso. O total, ontem, estava em 1 trilhão de reais. Chega a dar cócegas na palma da mão de muitos administradores públicos, que não podem ouvir falar em dinheiro público parado.

Quando se referem a “estimular a economia”, sabemos que vai tapar buracos de gestões desastradas.

À procura

Candidatos ao governo do Estado buscam fatos quentes para uma campanha fria.

Vão aumentando

Desde 2009, tornou-se obrigatória a participação de mulheres nas nominatas à Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas. O mínimo é de 30 por cento e, no máximo, 70.

Em 2010, foram 25,3 por cento. Subiu para 30,4 em 2014. Agora, chega a 31,6. Os legisladores achavam que o avanço seria muito mais rápido.

No meio do tiroteio

Os entrevistadores do Jornal Nacional, ontem à noite, tentaram embretar Ciro Gomes, repetindo declarações polêmicas que fez nas últimas semanas.

Ficaram pendentes apenas a veracidade de acusações feitas contra Carlos Lupi. O candidato segue dizendo que põe a mão no fogo pelo presidente nacional do PDT.

Não será fácil

Assessores de Jair Bolsonaro, mais otimistas do que nunca, começam a planejar a estratégia para o 2º turno. Consideram o maior desafio a derrubada do índice de rejeição, o mais alto entre todos os candidatos.

O plano

Para o PT, eleger Dilma Rousseff não será o suficiente. Vai se empenhar para que chegue à presidência do Senado.

Herói gaúcho

Um dos últimos textos de Paixão Côrtes teve como título Do Regional ao Universal. Foi escrito para integrar o livro comemorativo aos 50 anos de criação do Conselho Estadual de Cultura. Um trecho:

“A identidade Cultural do gaúcho riograndense – resgatada pelos nossos costumes, hábitos, ritos, lendas, artesanato, linguajar, música, gastronomia, etc. – é um patrimônio simbólico que temos que preservar com a maior autenticidade. As diferentes heranças reveladas em cada comunidade, através das mesclagens étnicas e culturais, têm características originais e devem ser perpetuadas ao longo do tempo, como forma de hereditariedade. Estas distinções é que identificam os elementos humanos formadores de nossa população e valorizam o multiculturalismo em todas as extensões de suas manifestações.”

Precursor e exemplo.

Rapidez

A cada começo do período de propaganda eleitoral em rádio e TV, a maioria dos marqueteiros relembra o ensinamento do consultor canadense Barry Siskind: “Os 10 segundos iniciais de qualquer fala são fundamentais para deixar a impressão correta.”

Alguns dos clientes entendem como 10 primeiros minutos e lá se vão numa conversa sem fim.

Questão de saúde pública

A Vigilância Sanitária cumpriu mais uma vez com a missão, apreendendo produtos de pesca fora de condições para o consumo. Os responsáveis, alguns dos quais reincidentes, não podem ficar impunes. Não estamos na Venezuela, onde a população consome alimentos estragados.

Chance aos inventores

Daqui para frente, não faltarão candidatos com soluções à procura de um problema.

