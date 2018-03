Dois morrem em tentativa de assalto a banco no Rio de Janeiro

Duas pessoas morreram em uma tentativa de assalto a uma agência do Banco Santander, em Madureira, Zona Norte do Rio, na tarde desta sexta-feira (2). Uma das vítimas seria cliente do banco e a outra um dos assaltantes. As informações são da Polícia Militar. Por volta das 19h, o assalto terminou com a prisão de quatro assaltantes. Desde as 17h, o Bope (Batalhão de Operações Especiais) negociava com os criminosos que fizeram reféns dentro da agência da rua Maria de Freitas.

Ainda segundo informações da Polícia Militar, seis reféns já foram liberados e duas pessoas baleadas foram encaminhadas para o Hospital Carlos Chagas. A família de um dos assaltantes estaria no local para ajudar na rendição dos criminosos. A tentativa de assalto começou por volta das 16h. As rua Maria Freitas foi isolada para o trabalho da polícia.

De acordo com a PM, o Bope estava no local em fase de negociações. Alguns comerciantes da região tiveram que fechar seus estabelecimentos por causa da ocorrência.

Deixe seu comentário: