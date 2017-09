Dois homens foram mortos após briga em um bar na rua Tamoio, no bairro Niterói, em Canoas, por volta das 22h de domingo. Segundo a Brigada Militar, três homens teriam se desentendido dentro do estabelecimento. Quando saíram do local, dois sofreram disparos de arma de fogo. As vítimas tinham 33 e 43 anos. O autor dos disparos fugiu a pé.

