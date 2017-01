Dois ônibus de excursão foram assaltados na BR-471, em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, na madrugada deste sábado (14). Os veículos seguiam para Rivera, no Uruguai, quando foram interceptados por dois carros que bloquearam a rodovia.

Os ladrões roubaram pertences e dinheiro dos passageiros, que fariam compras no país vizinho. Ninguém ficou ferido. Os criminosos fugiram.

