Dois quilos de cocaína são apreendidos em automóvel na Zona Sul de Porto Alegre

A Polícia Civil, através do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico), realizou na manhã deste domingo (03), a apreensão de drogas ilegais em um estacionamento situado na Zona Sul de Porto Alegre. Foram localizados no interior de um automóvel Mercedes-Benz, dois tijolos de cocaína pesando dois quilos da droga, ocultos embaixo do banco traseiro.

Conforme o delegado Thiago Bennemann, a apreensão ocorreu no bairro Cavalhada, no decorrer de investigações que apuram a prática do crime de tráfico de drogas para pontos de venda que operam naquela região. “O inquérito policial prosseguirá no sentido de identificar o proprietário do material localizado”, disse Bennemann.

A ação faz parte da estratégia da Polícia Civil de intensificar as investigações de combate ao narcotráfico em criminosos responsáveis pelo fornecimento e produção de drogas ilegais.