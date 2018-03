Dois traficantes foram presos com mais de cem buchas de cocaína e um revólver roubado perto da Arena do Grêmio

Agentes do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) prenderam em flagrante, na noite de quarta-feira (07), dois traficantes de drogas perto da Arena do Grêmio, no bairro Humaitá, na Zona Norte de Porto Alegre. Com a dupla, foram apreendidas mais de cem buchas de cocaína e um revólver roubado.

O delegado Luciano Peringer relatou que os policiais civis realizaram diligências nas proximidades do estádio para verificar um local de queima de fios e cabos de telefonia para extração do cobre. “No local, observaram grande movimentação de pessoas entrando e saindo do lugar. Os policiais monitoraram a residência e, ao se aproximarem, os suspeitos tentaram fugir. Na abordagem, foram localizadas mais de cem buchas de cocaína com a dupla e um revólver calibre 38, municiado e em ocorrência de roubo”, afirmou.

Os criminosos foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e posse irregular de arma de fogo.

Jogo

Em partida válida pelo Campeonato Gaúcho, na noite de quarta-feira, na Arena, o Grêmio bateu o São Paulo de Rio Grande por 1 a 0, com um gol de pênalti convertido pelo volante Maicon, aos 21 minutos do segundo tempo.

