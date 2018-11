O dólar comercial encerrou a segunda-feira em alta de 0,88%, cotado a R$ 3,72 na venda. De acordo com analistas de mercado, o desempenho da moeda norte-americana frente ao real esteve em sintonia com as condições do cenário externo, ao passo que no ambiente nacional refletiu a postura dos investidores, que acompanham os passos do presidente eleito Jair Bolsonaro e de sua equipe.

Deixe seu comentário: