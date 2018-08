O dólar fechou com alta firme e terminou no maior nível em mais de um mês, perto dos R$ 3,90, com a situação da Turquia mantendo a aversão ao risco nos mercados globais, em especial nos de países emergentes. A moeda norte-americana avançou 0,86%, a R$ 3,8973 reais na venda, maior preço desde os R$ 3,9344 reais de 5 de julho. Na sexta-feira (10), a moeda já havia subido 1,59%.

