Dólar cai 0,28%, de olho no exterior

O dólar fechou em queda de 0,28%, cotado a R$ 3,2312 nesta segunda-feira (26). Os investidores estiveram de olho na cena externa, em uma semana marcada por indicadores econômicos relevantes sobre a economia norte-americana e também pelo depoimento do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no dia seguinte, no Congresso dos Estados Unidos, segundo a agência de notícia Reuters.

