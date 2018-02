O dólar fechou em queda de 0,36% nesta quinta-feira (1º), cotado a R$ 3,1687. O recuo ocorre após fechar janeiro com queda acumulada de cerca de 4%, com os investidores ainda atentos à cena política local diante das negociações do governo para obter apoio para a votação da reforma da Previdência, segundo a Reuters.

