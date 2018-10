Depois de muito vaivém, o dólar terminou a terça-feira (30) em baixa ante o real, sob influência do noticiário político positivo, embora a formação da taxa Ptax de final de mês, no dia seguinte, e alguma cautela com o mercado externo tenham interferido no movimento durante a sessão. O dólar recuou 0,40%, a 3,6906 reais na venda.

