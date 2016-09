Dólar cai e fecha a 3,30 reais em dia de sobe e desce

O dólar fechou em queda após operar instável nesta quinta-feira (15), com redução das apostas de aumento dos juros norte-americanos na próxima semana.

O dia foi de volatilidade, com uma agenda recheada de indicadores nos Estados Unidos e com os investidores atentos ao pronunciamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após ter sido denunciado no âmbito da Lava Jato, destaca a Reuters.

A moeda norte-americana caiu 1,24%, a R$ 3,3017 na venda.

Na semana, a moeda tem alta acumulada de 0,66% e no mês, de 2,24%. No ano, há desvalorização de 16,37%.

Comentários