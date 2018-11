O dólar fechou em queda nesta sexta-feira (16), após o mercado ter reagido bem à indicação do economista Roberto Campos Neto para substituir Ilan Goldfajn no Banco Central, e após autoridades do Federal Reserve colocarem em dúvida a trajetória de juros dos Estados Unidos. A moeda norte-americana caiu 1,28%, vendida a R$ 3,7372.