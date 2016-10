Dólar cai, fecha abaixo de 3,20 reais e perde quase 2% em outubro

O dólar perdeu quase 2% frente ao real no mês de outubro, e fechou em queda nesta segunda-feira (31). O dia foi marcado pela formação da Ptax (taxa de câmbio média calculada pelo BC usada como referência em contratos) e pela expectativa de entrada de recursos com o fim do prazo para a regularização de recursos de brasileiros no exterior.

A moeda norte-americana caiu 0,20%, a R$ 3,1900. No mês de outubro, o dólar acumulou desvalorização de 1,9%. Foi o sexto mês de 2016 em que a moeda norte-americana cedeu ante o real, segundo a Reuters. No ano, a moeda teve perda acumulada de 19,1% frente ao real até esta segunda-feira. (AG)

