O dólar fechou em forte queda nesta Quarta-feira de Cinzas, depois da pausa do carnaval, em sessão que teve início no turno da tarde por conta do feriado. Com apenas metade da duração, a sessão foi marcada pelo baixo volume de negócios, com os investidores voltados para a cena externa. A moeda norte-americana perdeu 2,31% frente ao real, vendida a 3,2246 reais.

