DÃ³lar cai pelo sexto dia seguido e fecha no menor valor em um mÃªs

Depois de começar o dia em alta, o dólar norte-americano inverteu o movimento e fechou no menor valor em mais de um mês. O dólar comercial encerrou esta segunda-feira (12) vendido a R$ 3,346, com queda de R$ 0,027 (-0,81%). A cotação está no menor nível desde 9 de novembro (R$ 3,21).

Esta foi a sexta sessão seguida de queda. A divisa acumula queda de 1,2% em novembro e de 15,3% no ano.

O dólar caiu na véspera da votação, em segundo turno, da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. No cenário externo, o câmbio foi influenciado pela forte alta do preço do petróleo nos mercados internacionais após a Organização Produtora dos Países de Petróleo (Opep) anunciar que vai reduzir a produção em 2017.

Nesta semana, o Federal Reserve (Fed), Banco Central norte-americano, define os juros da maior economia do planeta. Na ata da reunião anterior, no início de novembro, o Fed indicou que pode aumentar os juros norte-americanos, influenciando a cotação do dólar em todo o planeta.

O mercado de ações teve desempenho negativo. O Ibovespa, índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou o dia com queda de 0,29%, aos 60.501 pontos. Apesar do aumento do preço do petróleo, as ações da Petrobras, as mais negociadas, caíram. Os papéis ordinários (com direito a voto em assembleia de acionistas) recuaram 0,93%. As ações preferenciais (com prioridade na distribuição de dividendos) caíram 0,76%.

Notícias Relacionadas:

Comentários