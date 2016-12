DÃ³lar cai quase 1% e fica abaixo de 3,30 reais em dia de medidas econÃ´micas

O dólar recuou nesta quinta-feira (22), pelo quarto dia seguido, repercutindo o crescimento do PIB dos EUA e o anúncio de medidas microeconômicas pelo presidente Michel Temer que envolvem saque de contas inativas do FGTS e juros menores do cartão de crédito.

A divisa fechou abaixo de R$ 3,30 pela primeira vez em um mês e meio. A moeda norte-americana caiu 0,98%, a R$ 3,2993 na venda, após acumular recuo de 1,73% nos três pregões anteriores. Na máxima da sessão, o dólar marcou R$ 3,3486. (AG)

