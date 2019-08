Dólar começa sexta-feira em queda após seis dias de alta

Com o mercado de olho nas atuações do Banco Central, controlando as turbulências da Argentina e com esperanças cautelosas de um entendimento comercial entre Estados Unidos e China, o dólar abriu em queda nesta sexta-feira (30). Às 11h02, a moeda norte-americana caía 0,56%, a R$ 4,1472.

O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, fechou em alta pela segunda vez consecutiva. Hoje, a Bolsa registrou alta de 0,94% aos 98.193,53 pontos.

Banco Central

O dia foi marcado por mais intervenções do Banco Central, que colocou apenas 25 milhões de dólares em venda de moeda à vista, dos 550 milhões de dólares ofertados. Para evitar enxugamento de liquidez, o BC realizou posteriormente venda da diferença (525 milhões de dólares) na forma de swaps cambiais tradicionais, visando rolagem do vencimento outubro. O BC ainda rolou todo o lote de 1,5 bilhão de dólares em linhas de dólares com compromisso de recompra disponibilizado nesta sessão. A oferta, contudo, foi menor que o volume total a expirar no começo de setembro, cerca de 3,8 bilhões de dólares. Mais cedo, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, evitou comentar sobre câmbio ao ser.