O dólar terminou em queda pela quinta sessão consecutiva e no menor nível em mais de um mês, aproximando-se dos 3,20 reais, em dia de volume reduzido com feriado nos Estados Unidos e com um pouco mais de otimismo em relação à votação da reforma da Previdência. O dólar BRBY recuou 0,38 por cento, a 3,2226 reais na venda, menor patamar desde os 3,1898 reais de 20 de outubro.

